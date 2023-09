AEW | Guai in vista per TK | WrestleDream registra vendite disastrose

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tony Khan è sempre piu’ All In. Il boss della AEW sta portando mano mano sempre piu’ eventi speciali nel suo già ricco calendario e palinsesto di wrestling. Messo alla porta “Grand Slam” si pensa già al prossimo impegno, “” che avrà luogo a Seattle. Nonostante la card presenti alcune chicche imperdibili, lenon decollano affatto. I dati L’evento è nato per omaggiare la carriera del compianto Inoki ma non ci saranno top star della New Japan. A poco piu’ di una settimana dallo show sono stati venduti poco piu’ di 5 mila tagliandi a confronto degli oltre 7.500 messi a disposizione. Stando a Meltzer parliamo dell’audience per un PPV piu’ bassa a partire dalla pandemia.