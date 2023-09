Addio | Presidente

Leggi su agi

(Di venerdì 22 settembre 2023) AGI - È morto Giorgio Napolitano.emerito della Repubblica, si è spento oggi pomeriggio a Roma presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo. Nato a Napoli il 29 giugno 1925, è stato Capo dello Stato dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015 e il primo della storia italiana a essere stato eletto per un secondo mandato, non chéil primo a essere stato membro del Partito Comunista Italiano e il terzo napoletano dopo De Nicola e Leone. Una lunga carriera politica, la sua: è statodella Camera nell'XI legislatura, ministro dell'interno nel governo Prodi I, deputato pressocché stabile dal 1953 al 1996, europarlamentare dal 1989 al 1992 e poi dal 1999 e al 2004. Nel 2005 venne nominato da Carlo Azeglio Ciampi senatore a vita. Il 're Giorgio' che piaceva a Washington Sembra che il grande cruccio della sua vita sia stato quello di non ...