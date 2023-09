Addio Napolitano | da ministro degli Esteri comunista a Capo dello Stato

(Di venerdì 22 settembre 2023) Primorieletto nella storia della Repubblica, unico presidente nato e cresciuto politicamente nelle fila del Pci (di cui era considerato il "", per la capacità di tenere i rapporti internazionali del partito), europeista e atlantista convinto (tanto da essere considerato l'unicoamato Oltreoceano), uomo così impegnato nella difesa delle istituzioni da reinterpretare, in qualche caso, le prerogative previste dalla Costituzione per il suo ruolo pur di mettere al sicuro il Paese. Giorgiosi è spento all'età di 98 anni, compiuti lo scorso 29 giugno. Eletto quale undicesimo inquilino del Colle la prima volta il 10 maggio 2006 e la seconda volta il 20 aprile 2013,ha ...

Roma, 22 sett – Muore Giorgio Napolitano , ma non c’è niente da elogiare. Lo sa chiunque guardi questa povera Nazione in una prospettiva vaga di una ...

E' stato il primo - e finora unico - presidente della Repubblica ex comunista, il primo ad essere rieletto per un secondo mandato, il più anziano al ...

Per il New York Times,al "pilastro del post - comunismo italiano" E ancora, a ricordareè il giornale belga 'Le Soir': "L'ex presidente italiano Giorgio, dirigente ...... 1 - 0 al 'Via del Mare' Evidenza [ 22/09/2023 ] Arsenale in masseria: in Appello pena ridotta per l'ex Gip De Benedictis Cronaca [ 22/09/2023 ]a Giorgio, primo Presidente eletto ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giorgio Napolitano è morto, addio al Presidente emerito della Repubblica QUOTIDIANO NAZIONALE

La scomparsa di Giorgio Napolitano, morto oggi all'età di 98 anni, è tra le news che trovano ampio spazio sui media stranieri e in particolare sui siti di testate di tutto il mondo: dalla Tass alla De ...Il mondo politico italiano e internazionale in lutto per la morte del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Qui di seguito, le parole Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.