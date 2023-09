Addio a Napolitano | presidente due volte | segnò la storia della Repubblica partendo dal Pci

(Di venerdì 22 settembre 2023) È stato l'uomo delle riforme a tutti i costi, napoletano di gran classe, elegante e 'pignolo', come egli stesso si è definito. Giorgio, morto alle 19.45 di oggi, è stato il primo nella ...

Il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è morto oggi, MARTEDì 19 SETTEMBRE, alle ore XX:XX. Grande lutto in tutto il Paese, ...

Ma chi ha scoperto solo tardi, negli anni del Quirinale, Giorgio, e vuol capire veramente da dove venga la sua saggezza, che negli anni della presidenza s'è guadagnata un larghissimo ...Non è stato il primo ad estendere al massimo i poteri previsti dalla Costituzione per il Capo dello Stato, ma nessuno lo fece come Giorgio. E questo impegno lo ha reso il Presidente di ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte Agenzia ANSA

Addio a Napolitano, il primo 'comunista d'America' asceso (due volte) al Colle RaiNews

Tra le prime reazioni alla notizia della morte di Giorgio Napolitano c'è la nota di Palazzo Chigi che esprime il cordoglio della presidente Giorgia Meloni. "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ...Giorgio Napolitano è morto all’età di 98 anni. Dopo essere stato ricoverato alla clinica romana Salvator Mundi a causa delle sue condizioni di salute, l’ex Presidente della Repubblica Italiana si si è ...