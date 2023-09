Addio a Giorgio Napolitano | dal Pci al Colle Il primo presidente eletto due volte

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma - Alle ore 19.45, ilEmerito della Repubblica, senatore, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Ci lascia l'uomo delle riforme a tutti i costi, napoletano di gran classe, elegante e "pignolo", come egli stesso si è definito. Attento ad ogni dettaglio, lavoratore instancabile, profondo conoscitore della vita parlamentare e delle dinamiche politiche dell'intera storia repubblicana. Sempre accompagnato con discrezione dalla moglie Clio,ha iniziato il suosettennato al Quirinale, nel 2006, gioendo per la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio di Berlino e ha concluso i quasi due anni del secondo mandato con qualche rimpianto per non essere riuscito a vedere del tutto compiuti quei cambiamenti ...