Addio a Gianni Vattimo 1936-2023 filosofo e cattolico tormentato

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023)nasce a Torino il 4 gennaio. Si laurea in Filosofia nel 1959 e si specializza a Heidelberg in Germania. Nel 1964 professore incaricato e nel 1969 ordinario di Estetica all’Università, nella quale è preside, negli anni Settanta, a Lettere e Filosofia. Dal 1982 è ordinario di Filosofia teoretica. Negli anni Cinquanta è dirigente della Gioventù di Azione Cattolica e – insieme a Furio Colombo e Umberto Eco, chiamati dall’amministratore delegato Filiberto Guala – lavora ai programmi culturali della Rai. Successivamente approda a un Cristianesimo“secolarizzato”. Svolge attività politica in varie formazioni dal Partito radicale all’Italia dei valori, “rivendicando le mie origini comuniste”. Muore all’ospedale di Rivoli il 19 settembre. “Sono nato a Torino, in Via Germanasca, parrocchia San Bernardino ...