Adamo Guerra | finto suicida poi ritrovato | cosa rischia secondo la Legge italiana

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) È sparito per 10 anni simulando un suicidio: in questi 10 anni una moglie e due figlie lo hanno pianto, per poi scoprire che si trovava vivo e vegeto a Patrasso. È la storia di, svanito nel nulla nel luglio 2013 edall’efficientissima redazione di Chi l’Ha Visto.avevail suicidio nel 2013: un errore lo ha fatto ritrovare La scomparsa (temporanea, purtroppo per lui) dinon è stata priva di conseguenze per la sua famiglia: un padre e marito che scompare non lascia indenni, né dal punto di vista emotivo, né da quello economico. Oltretuttosi è espresso in modo piuttosto cinico con gli inviati di Federica Sciarelli: “Facciamo che non mi hai trovato ...