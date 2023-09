Acquisti on line con carte di credito clonate | preso 22enne

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUsava lediper acquistare abbigliamento e calzature di prestigiose marche via web, ilarrestato in flagranza dai finanzieri di Giugliano in Campania (Napoli) che hanno seguito il corriere incaricato di effettuare la consegna bloccando il destinatario della merce, del valore di 600 euro. Il giovane è stato individuato al termine di indagini scattate dopo la denuncia presentata da una donna nella quale lamentavaa suo nome di articoli sportivi (indumenti e calzature) che le erano stati addebitati ma che non aveva mai effettuato. I finanzieri si sono contrati così su una serie di profili e scoperto che il formale destinatario della merce ordinata era inesistente e l’utenza telefonica indicata nei documenti commerciali intestata a un ...

