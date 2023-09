Accadde oggi | 22 settembre | Angelo Terracenere ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) 22edDomenica sera Torino-Roma andrà in scena due giorni dopo il sessantesimo anniversario dal primo gol in Serie A e con la casacca giallorossa di Jurgen Schutz, due stagioni nella Capitale e una sulla sponda granata del Po. E quel 221963 è nato, 110 presenze nel massimo campionato con il Bari e 252 nel torneo cadetto (anche con Pescara e Reggiana): nella domenica -anche- dell’incipit realizzativo di Faustinho Cané con il Napoli. Compie settantacinque anni Sergio Reggiani, quaranta gare in A tra Catania e Sampdoria (177 in B). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.