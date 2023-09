Accadde oggi | 22 settembre 2000 | termina la produzione della Fiat 126

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il 22uscì definitivamente di scena la126, la piccola grande automobile prodotta dalladal 1972, che fino al 1998 fu l’utilitaria compatta più venduta in Europa. La commercializzazione in Europa Occidentale terminò nel 1991, proseguendo la vendita sul mercato … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

19 settembre : il primo gol in Serie A di Del Piero ed altre ricorrenze Era forse destino che dovesse andare per la prima volta a segno con quella ...

1958: Nasce a Lajatico, in provincia di Pisa, Andrea Bocelli, tenore e cantante anche di musica leggera. Avanti TAGS 22 settembre , Andrea Bocelli , Nick Cave La fotografia dell'articolo è pubblicata ...Ultima impiccagione per stregoneria, esce di produzione la Fiat 126, esordio della serie Friends. 1692 - Ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti 1792. Viene proclamata la ...

Almanacco | Mercoledì 20 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

#AccaddeOggi: 21 settembre 1998, “Nuorese rosso sangue” - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...Entrambi i minori, ieri mattina, erano assenti a scuola, dove si è svolto un consiglio straordinario di Istituto con l’obiettivo di prendere decisioni in merito all’accaduto. Il responsabile del ...