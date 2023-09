Abruzzo | va al ristorante e pubblica lo scontrino | Quanto si spende vicino Chieti per mangiare pesce e bere un caffè

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 22 settembre 2023), va a San Giovanni Teatino (provincia di) in un, poi mostra losui social: eccoha speso per un menù die unSan Giovanni Teatino, una tranquilla località situata nelle immediate vicinanze di, in, è un luogo che vanta una notevole tradizione culinaria tipica della regione. Questa zona è rinomata per la sua cucina semplice ma ricca di sapori, che attinge a ingredienti locali di alta qualità e tradizioni centenarie. Uno dei piatti più emblematici qui sono gli arrosticini. Questi spiedini di carne di pecora, solitamente serviti con fette di pane abbrustolito e conditi con olio d'oliva e sale, rappresentano una vera delizia per gli amanti della carne tenera e saporita: ...