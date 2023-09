A Villa Doria D’Angri a Napoli la presentazione del Fondo “Basket Eque”

(Di venerdì 22 settembre 2023)”: laufficiale si terrà martedì 26 settembre, a partire dalle 9:30, a, 22 SETTEMBRE 2023 – Via al”: si terrà martedì 26 settembre, a partire dalle 9:30, a, laufficiale della nuova misura a supporto delle imprese

Si chiamano “Los Lobos“, I Lupi, e nei loro video, come quello in cui hanno rivendicato l’assassinio del candidato alle prossime Presidenziali ...

La conferenza di quest'anno si terrà a Napoli, ospitata dall'Università di Napoli 'Parthenope' nella sede did'Angri, il 27 e il 28 settembre 2023. Il gruppo EuroMemorandum è una rete di ...Matrimonio celebrato con rito civile dal sindaco Manfredi. Poi il ricevimento ad'Angri Matteo Lorito, Magnifico Rettore Università Federico II / Jessica Lettieri/Kontrolab Aurelio De Laurentiis non è volato con il Napoli in Portogallo per la prima di Champions e oggi ...

Il rettore Matteo Lorito sposa Francesca Marino, festa a villa Doria d'Angri Corriere della Sera

Matrimonio in villa a Posillipo, il rettore della Federico II Matteo ... Fanpage.it

Via al Fondo “Basket Eque”: si terrà martedì 26 settembre, a partire dalle 9:30, a Villa Doria D’Angri a Napoli, la presentazione ufficiale della nuova misura a supporto delle imprese di piccola e med ...Il rettore della Federico II, professor Matteo Lorito, ha sposato la nutrizionista Francesca Marino. Le nozze si sono tenute a Villa Doria D’Angri, celebrate dal sindaco Gaetano Manfredi.