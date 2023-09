A Treviglio torna l’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023). Sabato (23 settembre) arriva anche ail”,promossa dache ogni anno coinvolge cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire strade, piazze, parchi, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Il ritrovo per i volontari è alle ore 9 all’anfiteatro di Largo Marinai d’Italia, dove ci si dividerà in gruppi per fare la raccolta differenziata nei parchi cittadini, e alle ore 12 per un discorso di chiusura nel chiostro del Centro Civico. Hanno aderito all’evento anche i comuni di Stezzano e Verdellino. Il progetto, in collaborazione con Rai, fa parte del più grande appuntamento di volontariato ambientale del, “Clean up the World” nato a Sydney nel 1989. ...