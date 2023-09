A MagicLand il più grande raduno di influencer d’Italia

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 settembre 2023) Oltre 80, con un seguito di decine di milioni di follower tra Instagram e TikTok, il 30 settembre saranno aper la convention di Cfactor, una delle agenzie più importantilegata al mondo degli. La convention (che sarà chiusa al pubblico), si terrà in mattinata presso il Gran Teatro Alberto Sordi, dove glisi confronteranno su temi come la creatività, il successo online e le opportunità offerte dai social media. Nel pomeriggio – alle 16:30 – si terrà,sempre al Gran Teatro Alberto Sordi, il Meet&Greet pubblico/, durante il quale i creator incontreranno i loro fan, scattando foto e firmando autografi. Tra i talent più seguiti e amati che saranno presenti figurano: · Matteo Alviani, meglio conosciuto come Il ...