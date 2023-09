A cosa serve iOS 17.0.1 e quali problemi risolve sugli iPhone

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nella serata di ieri, il download di iOS 17.9.1 è stato reso disponibile da Apple su tutti glisupportati. L’arrivo di un update minore (dopo la grande prima distribuzione di iOS 17) era scontato, solo che ci si aspettava che il rilascio avvenisse solo ad inizio della settimana prossima. Poco importa, anzi meglio così, visto che il firmware in questione potrebbe porre rimedio pure ad alcuniriscontrati dopo il passaggio alla nuova versione del sistema operativo di Cupertino ex novo. L’aggiornamento iOS 17.0.1 presenta la build 21A340 e, come sempre, può essere scaricato via etere suidonei accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Per essere precisi, è disponibile anche un secondo aggiornamento iOS 17.0.2 con build 21A350), ma quest’ultimo è dedicato ai soli esemplari nuovi di zecca ...