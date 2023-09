5mila euro per evitare di essere trasferiti nei Cpr | ecco la garanzia finanziaria chiesta dal governo ai richiedenti asilo

Sarà necessaria una cauzione di quasi 5mila euro ai richiedenti asilo che non vorranno essere trattenuti in un Cpr, almeno fino all’esito ...

I richiedenti asilo che vorranno evitare di essere reclusi nei Centri per il rimpatrio (Cpr) dovranno dimostrare di essere in possesso di una ...

...a Minniti I richiedenti asilo che vorranno evitare di essere reclusi nei Centri per il rimpatrio (Cpr) dovranno dimostrare di essere in possesso di una garanzia finanziaria di quasi(4938 ...... quando inizia, quando finisce e i ponti Una garanzia finanziaria per i richiedenti asilo Per i richiedenti asilo in Italia si ipotizza dunque una sorta di 'garanzia finanziaria di 4.938' da ...

I richiedenti asilo paghino 5mila euro per evitare il Centro per il rimpatrio Agenzia ANSA

Richiedenti asilo, 5mila euro per evitare il trattenimento in un centro: serve anche la fideiussione Il Sole 24 ORE

Richiedendo un deposito finanziario di quasi 5.000 euro da parte dei richiedenti asilo che desiderano evitare di essere detenuti in un Centro di accoglienza durante l’esame del loro ricorso contro il ...Lo prevede un decreto del ministero dell'Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale che fissa a 4.938 euro l'importo che deve garantire il migrante, per il periodo massimo di trattenimento di quatt ...