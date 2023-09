5mila euro per evitare di essere trasferiti nei Cpr | ecco la garanzia finanziaria chiesta dal governo ai migranti

(Di venerdì 22 settembre 2023) I richiedenti asilo che vorrannodireclusi nei Centri per il rimpatrio (Cpr) dovranno dimostrare diin possesso di unadi quasi(4938per la precisione). È quanto stabilisce il decreto del ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 settembre 2023. Quello adottato dalper gestire la nuova ondata di sbarchi che si stanno registrando in queste ultime settimane. E che, tra le altre cose, estende a 18 mesi il periodo di permanenza deiall'interno dei Centri. Come si legge nel decreto a chi arriva in Italia "è dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della...

Una garanzia finanziaria di quasi 5mila euro dovrà essere versata dal richiedente asilo che non vuole essere trattenuto in un Centro fino all'esito dell'esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. La prevede un decreto del ...

