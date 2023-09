22 settembre 1984 | nasce Thiago Silva VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Buon compleannoIl 22del. Il difensore cresciuto, in Brasile, approda nel calcio europeo per la prima volta nel 2004 ma gli infortuni ed una malattia lo fanno tornare in Sud America. Qui veste la maglia della Fluminense e si fa notare nuovamente nel Vecchio Continente dove il Milan lo prese nel 2009. Tre stagioni con i rossoneri dove vince uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana prima di approdare al PSG. Dopo 8 stagioni coi parigini, si trasferisce al Chelsea dove milita tuttora e con cui ha conquistato la Champions League nel 2021. Compie 39 anni uno dei difensori più forti dell’era moderna e non ci resta che fargli gli auguri. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.