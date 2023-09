12 concorrenti tra cui Ginevra Lamborghini | Pamela Prati | Maria Teresa Ruta | Scialpi e Jo Squillo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 settembre 2023) Stasera alle 21.30 su Rai 1 Carlo Conti inaugura la nuova stagione di Tale e quale show 2023. Otto le puntate in programma per 12pronti a imitare i cantanti italiani e stranieri più celebri. Replicando, oltre al fisico e al look, la voce, la prossemica, il carisma; per impressionare al meglio pubblico e giuria: composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. E un quarto giudice solo per stasera: il doppione di Chiara Ferragni. A “Tale e Quale Show” Cirilli e Paolantoni vestono i panni ...