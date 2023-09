10050 – Cielo Drive | la trama del film

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladiè ambientata nel 1969 e segue i tragici eventi dell’omicidio di Sharon Tate. Ilsi basa su fatti realemente accaduti e finzione che riguardano l’attrice (interpretata da Katie Cassidy) e quattro suoi amici mentre vengono perseguitati dai seguaci di Charles Manson che si introducono in casa loro. Unhorror in piena regola che rivive gli ultimi momenti di vita dell’attrice. La cena celebrativa al El Coyote e il dopo cena a casa dell’attrice e del regista Roman Polanski. Quello che succede dopo è solo frutto di ricerche e ricostruzioni, nessuno sa cosa accadde realmente quella notte tra l’8 e il 9 agosto se non quello che trovarono i poliziotti il mattino seguente. Nelladi...

Una Vita da gatto: Il trailer italiano del film - HDDrive (Horror, Thriller, Giallo) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di John R. Leonetti, con Katie Cassidy, Elizabeth Henstridge,......25 - WILL & GRACE REVIVAL - CHE SCHIFO! 19:55 - WILL & GRACE REVIVAL - BUGIE E SUSSURRI 20:20 - WILL & GRACE REVIVAL - BI - PLANO 20:45 - WILL & GRACE REVIVAL - TOPI E UOMINI 21:15 -...

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 22 Settembre, in prima e ... ComingSoon.it