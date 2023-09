Zazzaroni | “In Milan-Newcastle di insoddisfacente c’è solo il risultato”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: 'L'esordio in Champions è andato malino al, che ha provato tanto sbattendo contro una difesa ...... direttore del Corriere dello Sport, sulle chance della Juve in chiave Scudetto Ivan, ... È una squadra nettamente inferiore a Napoli, Inter e. Nel ...

Zazzaroni: “Ibra-Milan Pioli non esce delegittimato ma rafforzato. E il club…” fcinter1908

Zazzaroni: "Milan, la prestazione c'è stata. Insoddisfacente il risultato" Milan News

Ibrahimovic torna al Milan Zazzaroni non ha dubbi sullo svedese e aggiunge: «Pioli ne uscirebbe rafforzato» In queste ore si rincorrono le voci di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic.Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “L’esordio in Champions è andato malino al Milan, che h ...