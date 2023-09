X Factor 2023 | Anticipazioni della Seconda Puntata e una clip inedita con Fedez che habla español

(Di giovedì 21 settembre 2023) Stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW potrete seguire ladi X. All'Allianz Cloud di Milano saranno di nuovo in scena le Audition. Insieme allevi mostriamo in anteprima un frammentoserata conche fa sfoggiosua conoscenza dello spagnolo.

ECCO IL CALENDARIO DI XAudition : 14, 21 e 28 settembre Bootcamp: 5 e 12 ottobre Last Call: 19 ottobre Live Show : al via il 26 ottobre... share 6.3%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (859.000 spettatori, share 6.6%), 'Speciale Tim Music Awards " La Festa' su Rai2 (815.000 spettatori, share 5.3%), 'X' in prima visione free su Tv8 (512.

X Factor 2023, seconda puntata di Audition con Fedez che parla in spagnolo: anticipazioni Sky Tg24

X Factor 2023: anticipazioni seconda puntata di audizioni tra cover e Fedez abile con lo spagnolo La Gazzetta dello Sport

Giovedì 21 settembre, dalle ore 15.00 Ambra giudice di X Factor 2023 sarà ospite in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY, in “The Flight" con la Zac e Matteo Campese.Stasera su Sky Uno arriva il secondo appuntamento con le audizioni. Altra carrellata di giovani talenti, bizzarre esibizioni ed epici scontri tra i giudici.