WWE | La giornata dei licenziamenti continua | ecco la lista degli addi in aggiornamento

(Di giovedì 21 settembre 2023)di tagli epesante in casa WWE: poco dopo l’annuncio del nuovo contratto con NBCU da quasi un miliardo e mezzo, è partita una vera e propria ondata diche ha colpito, a differenza dei tagli post-fusione di settimana scorsa, in primis il main rosteratleti di Stamford.un recapi odierni (news in): Aliyah Mustafa Ali Top Dolla Rick Boogs Riddick Moss Dolph Ziggler Shelton Benjamin Emma Elias In uuna nota a margine, pare che verrà coinvolto anche il roster di NXT nelle prossime ore, quindi vi invitiamo are a seguirci in questo pomeriggio di tagli made in Stamford, ormai un vero e proprio classico in casa WWE.