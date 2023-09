WTA Guangzhou 2023 | Lucia Bronzetti rimontata e sconfitta ai quarti

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si conclude aidi finale il cammino dial WTA 250 di, in Cina. L’italiana deve cedere di fronte alla belga Greet Minnen con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-1. Per la vincitrice ora è atteso il confronto con una tra la slovacca Viktoria Hrunkacova e la cinese Xiyu Wang. L’andamento del primo set non è esattamente nel regno della linearità. Minnen pare avere gioco piuttosto facile grazie al break che la porta subito sul 3-0 e poi 4-1. La svolta, però, arriva da un complicato sesto game cheriesce a portare a casa: di lì è quasi un monologo da parte sua fino al 5-4 e servizio. Quasi, perché l’italiana non riesce a chiudere e allora si va al tie-break. La riminese vola subito sul 4-0, poi perde sei dei successivi sette punti, fronteggia tre set point annullandoli e ...