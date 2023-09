WTA Guangzhou 2023 | Bronzetti si ferma con Minnen In semifinale Linette | Putintseva e Wang

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il torneo WTA diconosce le sue quattro semifinaliste. Purtroppo Luciasi èta ai quarti di finale, sconfitta in tre set in rimonta dalla belga Greetcon il punteggio di 6-7 6-4 6-1 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. La riminese era riuscita a rimontare un break di svantaggio nel primo set, vincendo poi al tie-break; mentre nel secondo è stato decisivo un unico break nel settimo gioco, con l’azzurra che poi è crollata nella terza frazione. Continuo il cammino di Xiyu, unica cinese rimasta in tabellone a. La numero 88 della classifica mondiale ha superato la slovacca Veronika Hruncakova con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Nella parte alta del tabellone lasarà tra Magda ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di venerdì 22 settembre . Sono rimaste in quattro a contendersi il titolo sul cemento cinese, dove purtroppo è uscita di scena Lucia Bronzetti. Occhi ...Bronzetti 6 - 7(8) 6 - 4 6 - 1 Niente da fare per Lucia Bronzetti al250 di: la corsa dell'azzurra testa di serie numero quattro del torneo si ferma ai quarti di finale contro la belga ...

Live Greet Minnen - Lucia Bronzetti - WTA, Guangzhou: Punteggi & Highlights Tennis - 21/09/2023 Eurosport IT

Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Lucia Bronzetti nel Galaxy Holding Group Guangzhou Open, il WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento di Guangzhou. La tennista romagnola, ...Si conclude ai quarti di finale il cammino di Lucia Bronzetti al WTA 250 di Guangzhou, in Cina. L'italiana deve cedere di fronte alla belga Greet Minnen con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-1. Per la vinc ...