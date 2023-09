Wta Guangzhou 2023 | Bronzetti crolla al terzo set | Minnen vola in semifinale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Niente da fare per Lucia, il cui cammino nel torneo Wta disi ferma ai quarti di finale, e non senza rimpianti. Un match dai due volti quello giocato contro la belga Greetdall’azzurra, che vince il primo set al tie-break e fatica poi a mantenere un livello omogeneo di tennis da lì in avanti, perdendo per una questione di dettagli il secondo set, per poi cedere invece di schianto nel. Il punteggio finale recita così 6-7(8) 6-4 6-1 dopo una vera e propria battaglia durata due ore e quarantotto minuti. E’ l’azzurra a conquistare il primo set: prima subisce un break, poi però reagisce alla grande e strappa il servizio all’avversaria per due volte consecutive, sprecando però al servizio nel decimo game, in cui arriva il controbreak che trascina poi tutto al tie-break: ...

