WTA Guadalajara 2023 | Martina Trevisan è super | battuta Ons Jabeur in rimonta e quarti conquistati!

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Unasul cemento di(Messico). Nel torneo WTA1000, la toscana ha sconfitto inla tunisina Ons(n.7 del mondo) con il punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-3, regalandosi il 2° quarto di finale in carriera in un evento di questa tipologia e prevalendo per la quarta volta contro una top-10. Sul percorso dici sarà nel prossimo turno la statunitense Caroline Dolehide (n.111 WTA) che ha battuto la russa Ekaterina Alexandrova (n.20 del ranking) per 6-1 6-2. Nel primo set si parte subito con uno scambio di break e contro-break nel secondo e terzo game: la tunisina va avanti e la nostra portacolori recupera immediatamente. Una partita caratterizzata da tante variazioni di ritmo con entrambe che cercano con le accelerazioni di ...