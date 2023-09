WTA Guadalajara 2023 | Dolehide affronterà Trevisan nei quarti di finale | eliminata Ostapenko

(Di giovedì 21 settembre 2023) È terminata poche ore fa un’altra giornata al WTA 1000 di(Messico, cemento). Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputati tutti gli ottavi di, tra cui quelli che vedevano coinvolte le italiane Martinae Camila Giorgi, e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Grande impresa di Martina: l’italiana è andata sotto di un set contro la tunisina Ons Jabeur (testa di serie n.1), ma poi ha reagito alla grande e si è imposta inaspettatamente in rimonta con il risultatodi 6-7(4) 7-5 6-3. La nativa di Firenze è così avanzata aidie ora dovrà vedersela con la statunitense Caroline, uscita vincitrice a sorpresa dalla sfida ...

