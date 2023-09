Wta 1000 Guadalajara 2023 | programma e ordine di gioco giovedì 21 settembre con Trevisan

(Di giovedì 21 settembre 2023) Giornata di quarti di finale con un’azzurra in gara al torneo Wtadi. Dopo aver superato in rimonta Ons Jabeur, Martinaè pronta ad inseguire il sogno della semifinale contro l’americana Caroline Dolehide. Ad aprire ilperò saranno Leylah Fernandez contro Sofia Kenin. A seguire il match di Victoria Azarenka contro Caroline Garcia. Terzo match dalle 21:00 quello diche insegue un posto tra le migliori quattro. Infine il match tra Arango e Sakkari, che viene dalla vittoria contro Camila Giorgi. L’didi21(orari italiani) ESTADIO AKRON DE TENIS Ore 21:00 – L. Fernandez – S. Kenin A seguire, (10) V. Azarenka – (3) C. Garcia A seguire, M....

Martina Trevisan sorprende Ons Jabeur agli ottavi di finale del torneodi Guadalajara . L'azzurra vince 6 - 7(4) 7 - 5 6 - 3 in rimonta, dopo che la tunisina numero sette al mondo si era procurata l'occasione di servire per il match sul 5 - 4 del secondo set. ...Martina Trevisan è nei quarti del "Guadalajara Open Akron" ,dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede nel 2021 delleFinals). All'alba italiana ...

Martina Trevisan è nei quarti del “Guadalajara Open Akron” , WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sui campi ...Dura sessantaquattro minuti l'esperienza di Camila Giorgi agli ottavi di finale del 1000 di Guadalajara. L'azzurra viene piallata con un doppio 6-2 da Maria Sakkari, seconda giocatrice del seeding: no ...