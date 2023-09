Wired Next Fest 2023 | una cyber escape room | gaming e simulatori di volo | tutto quello che si può fare

(Di giovedì 21 settembre 2023) E tanti workshop: dalla digitalizzazione della cultura a un corso per capire come la stand-up se la cava con il politicamente corretto. Iscriviti!

Le storie da non perdere di" Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. Registrati per partecipare e scopri i primi ospitiha aperto il canale Whatsapp: ...Le storie da non perdere di" Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. Registrati per partecipare e scopri i primi ospitiha aperto il canale Whatsapp: ...

Tutti i nuovi ospiti del Wired Next Fest 2023 di Milano WIRED Italia

Wired next fest 2023 - milano MilanoToday.it

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali, torna a Milano il 7 e l’8 ottobre. Per la sua decima edizione, per la ...