Wanda Nara | le preoccupanti parole della sorella Zaira sul suo stato di salute | “Devo aiutarla” | Cosa le sta accadendo

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 21 settembre 2023), laparlasua terribile malattia: “”. La situazione è davvero preoccupanteè una mo, showgirl e procuratrice sportiva, molto celebre nel mondo dello spettacolo anche per quanto riguarda la sua vita privata. Nasce a Buenos Aires il 10 dicembre 1986 e fin dalla tenere età,mostra interesse per il mondomoda. Infatti, a soli 4 anni partecipa a varie sfilate nel suo paese natale. Nel corso degli anni, raggiunge un’importante notorietà in Argentina, tanto che partecipa a diverse trasmissioni televisive.sposa l’ex calciatore ed attaccante Maxi Lopez e dal loro amore nascono tre figli. Nel 2010, insieme a ...