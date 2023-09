Wallapop festeggia il secondo anno in Italia e punta a 100 milioni di fatturato per il 2023

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) –, la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile,il suoanniversario incon la previsione di chiudere ilcon undi quasi 100di euro. La società è oggi valutata 771di euro e lo scorsoha registrato undi 72con una crescita del +265% negli ultimi quattro anni. Lo rende noto l’azienda fondata a Barcellona nel 2013, attualmente presente in Spagna,e dallo scorsoin Portogallo. Oggi, la piattaforma ospita una comunità di circa 17di utenti nell’Europa ...

Piattaforma leader nella compravendita di prodotti 'second hand', promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile. Cassedy (Ceo Wallapopo): 'Il mercato italiano è promettente' ...