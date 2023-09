Wall Street chiude in rosso Milano la peggiore d' Europa -1 | 8%

(Di giovedì 21 settembre 2023) La banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso. Ma le indicazioni per il futuro preoccupano il mercato. Ferma anche la Bank of England sui tassi, scende la sterlina. La banca centrale turca alza il costo del denaro al 30%. In risalita il prezzo del petrolio, torna ad apprezzarsi il dollaro che schiaccia l'euro verso quota 1,06

Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio debole di Wall Street e in attesa mercoledì della Fed. L'indice d'area del Vecchio Continente cede ...

Le Borse europee accelera no dopo l'avvio positivo di Wall Street ed in vista delle decisioni della Fed. Gli analisti vedono una pausa sul fronte del ...

Ma questo è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi", fa sapere l'imprenditore australiano, in una nota indirizzata allo staff delle due società, citata dalJournal. "Le ...prosegue gli scambi in frazionale ribasso , confermando un certo pessimismo, dopo che la Fed ha anticipato un altro rialzo dei tassi entro l'anno e nessun taglio prima della fine del 2024. ...

Cosa attendere da ora a fine anno a Wall Street Proiezioni di borsa

Moderate perdite a Wall Street LA STAMPA Finanza

Dynatronics (NASDAQ:DYNT) pubblicherà i prossimi risultati degli utili questo venerdì 22 settembre. Per tutte le informazioni in merito, ecco la tua guida ...Hanno ribadito il rating Buy e alzato l’obiettivo di prezzo sul titolo a 191 dollari da 175 dollari, partendo dal presupposto che “CrowdStrike crescerà più velocemente e più a lungo e raggiungerà ...