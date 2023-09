Volley | Wevza Cup Chirichella | “Weekend importante | vogliamo la qualificazione all’Europa”

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Igor Gorgonzola Novara si prepara a ospitare laCup, competizione riservata alle federazioni dell’Europa occidentale che da domani prenderà il via al Pala Igor, con tre giorni di sfide che metteranno in palio un posto nella CEV Challenge Cup 2023-2024. La gara d’apertura vedrà sfidarsi le francesi di Terville Florange e le tedesche di Vilsbiburg venerdì alle 17, alle ore 20 invece l’esordio delle zanzare contro le svizzere dellaball Academy. Novara proseguirà poi il torneo sfidando prima Terville Florange (sabato, ore 20) e poi Vilsbiburg (domenica ore 20). Al roster di Lorenzo Bernardi saranno aggregate anche due atlete della formazione di serie B1-under 18: la schiacciatrice Del Freo e la regista Cantoni. Cristina, capitana della formazione ha dichiarato: “Per noi sarà un ...

Nuova stagione Mercoledì scorso, 16 agosto, è cominciata la nuova stagione per l'Igor

Volley: una Igor in recupero si avvicina alla Wevza Cup

A tre giorni dall'avvio della competizione che assegnerà un posto in Challenge Bernardi ha avuto buone risposte dal suo gruppo. Bene Buijs, 17 punti. Nel secondo test match con Busto Arsizio le azzurre ottengono stavolta un successo per 2-1 mostrando qualche progresso. Ancora out Bosetti, positiva la prestazione dell'olandese Buijs.