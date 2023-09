Volley preolimpico femminile | Mazzanti | “Stati Uniti squadra solida | sarà una grande partita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Davideha parlato alla vigilia della delicata sfida tra Italia e, valevole per il2023: “Cominceremo contro gli Usa un ciclo di tre partite decisivo per l’assegnazione dei pass per i Giochi di Parigi 2024. Dovremo continuare a spingere e scendere in campo con l’obiettivo di vincere. Siamo consapevoli che glisono unaestremamentee che contro di lorounasfida. Quando si incontrano le squadre migliori e la posta in palio cresce, però, è naturale che si veda undi alto livello“. Ha poi parlato anche Ekaterina Antropova, consapevole dell’importanza dei prossimi impegni: “Ci aspettano tre sfide ...