Volley femminile | Ekaterina Antropova | “La squadra sta bene | pronti per queste tre partite”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Domani sera l’Italaffronterà gli Stati Uniti nella terzultima gara del preolimpico in quel di Lodz (Polonia). Una gara fondamentale, visto che si tratta di due squadre a punteggio pieno: una vittoria acquisirebbe un valore ancora maggiore per rimanere in testa alla classifica e affrontare con maggiore serenità le ultime due gare.le parole dell’opposto titolare italiano,: “Ci aspettano tre giornate molto complicate anche perché affronteremo tre grandi squadre in tre giorni consecutivi. Si parte con gli Stati Uniti e sono certa che sarà una partita certamente complicata ma che vedrà due grandi nazionali in campo che saranno pronte a dare grande spettacolo“. “Stiamo, stiamo gestendoil torneo che non è sicuramente ...