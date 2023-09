Volley femminile | Davide Mazzanti | “Prossime tre partite decisive | USA più forti dalla Nations League”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si entra sempre più nel vivo del girone preolimpico: l’Italia guidata daaffronterà domani sera a Lodz gli Stati Uniti in un incontro che smuoverà degli equilibri nella pool C. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno, di conseguenza è importante una vittoria per avvicinarsi ulteriormente a Parigi 2024. Alla vigilia di questo importante confronto ha parlatotramite il sito della FIPAV: “Iniziamo con gli Stati Uniti un ciclo di treche deciderà la qualificazione. Sono una squadra molto solida, con uno stile di gioco ben marcato e una fase break molto rodata. Inoltre sono profondamente diverse da quelle affrontate nella prima Pool di VNL ad Antalya e pertanto sarà un impegno molto duro”. Il commissario tecnico azzurro si è soffermato su ...