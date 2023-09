Vodafone ottiene la certificazione per la parità di genere

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 settembre 2023) MILANO –Italia ha ottenuto laper ladiUNI/PdR 125:2022, un riconoscimento legato alla capacità dell’azienda di adottare negli anni misure concrete per favorire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delladi. Laè stata assegnata dall’ente certificatore RINA che, con un punteggio di 89 su 100, ha attestato la coerenza delle attività disulla base di un processo di valutazione costituito da sei indicatori chiave, quali cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. “Questaè ...