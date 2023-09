Visto il clima che già c’è intorno a Garcia | la vittoria del Napoli gli consente di respirare Gazzetta

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’unica squadra italiana a vincere in Champions è stata il. Milan, Inter e Lazio hanno pareggiato. Ilha vinto 2-1 a Braga. Scrive la: L’unica a vincere è stata ililche già c’è, questa in Portogallo è unafondamentale, che glidi. Però –anche il livello dell’avversaria che ha concesso molto – la prestazione non ha convinto pienamente ed è stata in ogni caso lontanissima da quelle cui ci aveva abituato ilnella passata Champions. Nervoso Osimhen, ancora a secco Kvara (discreto nel primo tempo), da valutare l’infortunio di Rrahmani. Insomma c’è sempre da lavorare ...

che ha preferito "isolarsi rispetto alle esigenze di coppia". E questo "non appare rispettoso ...a causa del comportamento ossessivo ed oppressivo" della moglie che aveva dato vita a "un...A fine riunione un consigliere ha parlato di "disteso e di fiducia nell'esito dell'assemblea" ...che al momento dalla Commissione di Via Martini non giunge voce. Il tema è l'affitto di ...

Visto il clima che già c'è intorno a Garcia, la vittoria del Napoli gli ... IlNapolista

Nascono gli Stati Generali del clima thegoodintown.it

Il professor Massimo Tavoni: “L’Italia sta sbagliando a non cogliere le opportunità che si stanno presentando: in tutti i Paesi in cui ...La Cgil di Grosseto chiama a raccolta i propri delegati per partecipare alla grande manifestazione nazionale "La Via maestra, insieme per la Costituzione" a Roma. Obiettivo: portare almeno 300 persone ...