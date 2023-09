Virus sinciziale minaccia per i bimbi nel primo anno di vita | ecco i sintomi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Molto diffuso e contagioso, provoca epidemie annuali: tutte le informazioni, dall'incubazione alla prevenzione Ilrespiratorio(Rsv) è la causa più comune di bronchiolite – un’infiammazione delle piccole vie aeree dei polmoni – e di polmonite nei bambini sotto i due anni, ma può infettare bambini di qualsiasi età, anche se è più comune in quelli tra i 2 e gli 8 mesi. Il Rsv è molto diffuso e contagioso, e, come ildell’influenza provoca epidemie annuali. Si trasmette per via aerea – attraverso l’inalazione di goccioline generate da uno starnuto o dalla tosse – o per contatto diretto delle secrezioni nasali infette con le membrane mucose degli occhi, della bocca o del naso. Il periodo di maggiore contagiosità è compreso tra novembre e aprile, con un picco nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Il periodo di ...