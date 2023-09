(Di giovedì 21 settembre 2023) Maltrattata dalla, violentata dal compagna di lei. Arriva dalla provincia di Napoli la storia di una ragazzadi 17 anni abusata e ora sottratta alle. Per la donna, 40 anni, e l’uomo, 26, la procura ipotizza a vario titolo, i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata. I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano gli hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola su richiesta della Procura. Stando alle indagini dei militari dell’Arma da diversi mesi laavrebbe subitoe “condotte vessatorie dallae degli atti sessuali da parte deldella stessa”. Per la ...

Né per glisessuali, né per l'omicidio poiché l'imputato risulta nullatenente, è riuscito a spogliarsi di tutti i beni firmando una delega a un notaio quando era in carcere per le. Di ...Come riporta IlPescara.it , glisi sarebbero consumati a Francavilla al Mare nei confronti ... quando la madre della bambina dopo aver appreso il racconto della figlia ha denunciato le. ...

Violenze e abusi su una 17enne disabile: indagata la madre e arrestato il compagno Il Fatto Quotidiano

La setta religiosa delle Filippine accusata di violenze e abusi sui minori Il Post

BRINDISI - Una donna di 47 anni di Brindisi ha finalmente avuto giustizia dopo anni di terrore, minacce di morte, e abusi sessuali inflitti dal suo compagno di 54 anni. L'uomo è stato condannato a 6 a ...Un 26enne una 40enne, conviventi e entrambi di San Gennaro Vesuviano, dovranno rispondere dell’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata. Ad eseguire il prov ...