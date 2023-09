(Di giovedì 21 settembre 2023)per mesi unfiglia della sua compagna, indagati un 26enne e una 40enne di San Gennaro Vesuvianoper mesi una. I Carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale. Ad emettere il provvedimento cautelare la Sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. Destinatari del provvedimento cautelare una 40enne e un 26enne di San Gennaro Vesuviano, conviventi, indagati, a vario titolo, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Le ...

Violentano e vessano una 17enne disabile Punto! Il web magazine