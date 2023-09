Vineria Eretica – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 settembre 2023)Via Rosolino Pilo, 14 – 20129Tel. 02/45942171 Sito Internet: Tipologia:con cucina Prezzi: vini al calice da 5€, taglieri 14/20€, piattini 7/13€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Annidato nel reticolo di strade che, a ridosso di Porta Venezia, hanno visto fiorire in questi ultimi anni diversi locali dedicati al bere, e in particolar modo all’enologia di “nicchia”, questa enoteca non fa eccezione per tipologia di offerta se non per l’atmosfera un filo più vezzosa dei suoi vicini. La selezione enoica, in bottiglia e al calice, è vasta, dedicata alla vinificazione naturale e con diverse presenze d’Oltralpe; a questa si affianca una ristretta selezione di cibi freddi e accompagnamenti spesso “firmati”, ovvero selezionati da artigiani rinomati: quello che troverete sono ...