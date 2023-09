Vincitore di Amici | “Sono rimasto senza lavoro | ora lavoro in un bar”

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 settembre 2023) In questi 23 anni Maria De Filippi conha lanciato centinaia di carriere, ovviamente non tutti gli ex alunniriusciti poi a lavorare in maniera stabile nel mondo dello spettacolo. Undiad esempio ha confessato che adesso lavora in un bar di un suo amico. In questi giorni su Tiktok è diventata virale la clip di Dennis Fantina, che lo scorso aprile da Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno ha raccontato della sua vita ‘normale’ dopo il successo che gli ha regalato il trionfo adnel 2001. Dennis Fantina, il racconto deldi. “per me è stata un’esperienza surreale. Anzi voglio salutare Maria. Dal nullaarrivato lì, telecamere, televisione, spettacolo. All’epoca ...