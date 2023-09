Vince 500 Euro Ma La Rai Annulla La Vincita | La Gaffe di Caterina Balivo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 21 settembre 2023) Durante l’ultima puntata del programma pomeridiano di Rai Uno, La Volta Buona, si è assistito a un episodio che ha destato non poco stupore tra il pubblico. Lamadornale di#lavoltabuona #balivo La conduttriceBalivo, in una delle slot dedicate ai giochi con i telespettatori, ha rivolto una domanda riguardante il brano “Pedro” di Raffaella Carrà. Il telespettatore, Massimo, doveva specificare in quale “strada” si muoveva la “ragazza” citata nella canzone. La risposta corretta era “Santa Fe”, ma Massimo ha invece detto “Saint Tropez”. Ancora più sorprendente è stato che la Balivo ha dato per corretta la risposta dell’utente, scatenando i festeggiamenti in studio. Tuttavia, il colpo di scena è arrivato poco dopo: l’account ufficiale Twitter della Rai, “Cinguetti ...