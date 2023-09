Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2023 ore 17 | 15

(Di giovedì 21 settembre 2023)DEL 21 SETTEMBREORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’A1 FIRENZE-, CI SONO CODE PER LAVORI TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA OLGIATA A TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. SULLA TIBURTINA CODE TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO IN ZONA CASTELLINI, NELLO SPECIFICO SI RALLENTA NEI PRESSI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, ALBANO E VELLETRI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ...

... dall'osservanza del quale sono esonerati gli stessi mezzi Rai che con la massima cautela e l'ausilio di movieri potranno percorrere via Vescovado in direzione di via. Il servizio...Lavori ordinari e straordinari che hanno costretto il Comune dia prendere provvedimenti e ... Nel rione Prati, le modifiche per laerano già scattate nei primi giorni di agosto. Dal 12 ...

Viabilità Roma: da stasera lavori nella galleria PASA Radio Colonna