Vi spiego perché Salvini è un bluff sulla sicurezza stradale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lo schianto in diretta Facebook ad Alatri è stato solo l’ultimo episodio assurto agli onori della cronaca. Purtroppo i tragici incidenti che conquistano le pagine dei giornali sono solo la punta dell’ iceberg delle situazioni che ogni giorno a causa dell’utilizzo scriteriato dello smartphone alla guida mettono a rischio la nostra vita arrivando addirittura a spezzarla nella maniera più orribile, come in occasione della morte del piccolo Manuel, travolto insieme alla mamma a Casal Palocco da un Suv guidato da uno YouTuber impegnato in una sfida social. Guardare uno schermo per circa 7 secondi, giusto il tempo di leggere un messaggio o controllare una notifica, alla modesta velocità di 50 chilometri orari equivale ad avanzare per oltre 100 metri a occhi chiusi. Un comportamento diffuso che riguarda non solo i criminali che per strappare qualche like o condivisione decidono di riprendere ...