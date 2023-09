Vetri fotovoltaici | in arrivo la soluzione per generare elettricità dalle finestre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 settembre 2023) Panasonic, la prestigiosa azienda giapponese nel campo dell’elettronica, si impegna a mantenere il passo con la rivoluzione energetica che sta trasformando il mondo. L’interesse per le fonti energetiche rinnovabili è in costante crescita, soprattutto considerando l’impegno di numerosi Paesi nel raggiungere l’obiettivo di eliminare le emissioni di carbonio entro il 2050. Per affrontare questa sfida, il gigante giapponese ha intrapreso un ambizioso progetto nel settore dell’edilizia già dal 2014. L’obiettivo principale consiste nella creazione di moduli solari trasparenti che possono essere integrati sullee sui balconi delle abitazioni del futuro, offrendo un livello di efficienza energetica comparabile a quello dei tradizionali pannelli. Il progetto di Panasonic è ormai in fase avanzata, con l’azienda che ha presentato un ...