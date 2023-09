Verso Bologna-Napoli | l’avversario infiamma il match | lo ha detto sugli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 settembre 2023) Arriva direttamente dala sfida agliin vista del prossimo turno: l’avviso alè tutto da leggere. Superato con non poche difficoltà il Braga in Champions League, ildi Rudi Garcia è ora fortemente proiettatola sfida del Dall’Ara contro il. Con i rossoblù bisognerà infatti centrare la vittoria in campionato dopo gli ultimi due scivoloni, con i ragazzi di Thiago Motta intenzionati invece a fare lo scalpo ai partenopei. Guanto di sfida infatti lanciato proprio in direzionedal neo-acquisto bolognese. Calafiori sfida il, le parole del terzino L’ex terzino di Roma e Basilea Riccardo Calafiori, da questa estate in forza al, è stato ospite dell’ultima puntata di BFC Week. Il ...