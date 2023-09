Velletri | marito rifiuta l’affetto alla moglie | il tribunale lo costringe a pagare le spese della separazione

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si chiudeva in uno stato di «isolazionismo affettivo» il 37enne di Rieti che per il divorzio ddovrà versare l’assegno di mantenimento elelegali di 7,600 euro. La decisione sulla coppia arriva daldie tra le motivazioni contro il l’uomo c’è il suo «atteggiamento inerte». Visto che ha preferito «isolarsi rispetto alle esigenze di coppia». E questo «non appare rispettoso dei doveri nascenti dal matrimonio». Ovvero, il 37enne sarebbe venuto meno l’impegno preso nel giorno delle nozze. La storia ha inizio nel 2018, quando la, poco più anziana di lui, in seguito ad anni di crisi, decide di presentare ricorso per chiedere la. I due si erano sposati nel 2014, ma la situazione aveva iniziato ad ...